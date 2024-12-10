Президент был проинформирован о том, что учреждение профессионального образования, основанное в 1979 году, на сегодняшний день является единственной кузницей кадров для горной отрасли на западе страны, передаёт BaigeNews.kz.



В колледже обучаются 1157 будущих шахтеров, проходчиков, обогатителей, слесарей, горных электромехаников, электромонтеров, представителей других специальностей.

Директор колледжа Багдашжан Мулдашева рассказала Главе государства о передовых технологиях, применяемых в учебном процессе.

В частности, внедрена дуальная система обучения, сочетающая теоретические знания с практикой. На территории колледжа действует учебно-шахтный полигон, на котором студенты отрабатывают сложные маневры работы с техникой. Учащиеся используют тренажеры-симуляторы, которые имитируют различное горно-шахтное оборудование.

После осмотра учебного заведения Касым-Жомарт Токаев встретился со студентами и выпускниками.

Глава государства отметил актуальность дуальной системы образования, высоко оценив тесную взаимосвязь теории с обучением практическим навыкам в учебном процессе.