Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников в Шымкенте
Сегодня, 19:31
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Сегодня, 19:31Сегодня, 19:31
65Фото: akorda.kz
Глава государства посетил Дворец школьников №2 в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Учреждение представляет собой современный центр дополнительного образования. Здесь функционируют мультимедийные классы, современные лаборатории, творческие студии, коворкинг-зоны. Обеспечены комфортные условия для детей с особыми образовательными потребностями. Объект построен по поручению, которое Президент дал в ходе посещения города в 2022 году.
Сегодня во Дворце занимаются около 5 000 детей в 65 кружках по шести направлениям. Образовательные программы нацелены на формирование всесторонне развитой личности, способной к инновационному и творческому мышлению.
Глава государства осмотрел центр и побеседовал с учащимися.
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