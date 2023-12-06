Касым-Жомарт Токаев посетил частную школу-гимназию в Актобе

Президент Казахстана посетил школу-гимназию Smart Bilim в Актобе, построенную за счёт частных инвестиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства осмотрел спортзал, столовую и кабинет ArtLab, специализирующийся на развитии творческого мышления. Он также ознакомился с образовательным проектом ArtNationkz, в рамках которого учащиеся 1-11 классов осваивают 3D-моделирование по актуальным ІТ-направлениям.
Школа, на строительство которой было направлено 5,7 миллиарда тенге, построена на собственные средства предпринимателя и открыта в сентябре. Знания в учебном заведении знания получают 3 600 учеников.
Глава государства побеседовал с учениками школы и пожелал им успехов в учёбе.
В Актобе президент также посетил завод по производству керамогранита и керамических плит и театр драмы имени Ахтанова.
Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии в регионе.
Президент также заслушал отчёт акима Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах и возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанова и Куандыка Шангитбаева.
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