Касым-Жомарт Токаев посетил частную школу-гимназию в Актобе

Президент Казахстана посетил школу-гимназию Smart Bilim в Актобе, построенную за счёт частных инвестиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства осмотрел спортзал, столовую и кабинет ArtLab, специализирующийся на развитии творческого мышления. Он также ознакомился с образовательным проектом ArtNationkz, в рамках которого учащиеся 1-11 классов осваивают 3D-моделирование по актуальным ІТ-направлениям.

Школа, на строительство которой было направлено 5,7 миллиарда тенге, построена на собственные средства предпринимателя и открыта в сентябре. Знания в учебном заведении знания получают 3 600 учеников.

Глава государства побеседовал с учениками школы и пожелал им успехов в учёбе.

В Актобе президент также посетил завод по производству керамогранита и керамических плит и театр драмы имени Ахтанова.

Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии в регионе.

Президент также заслушал отчёт акима Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах и возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанова и Куандыка Шангитбаева.