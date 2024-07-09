Касым-Жомарт Токаев поручил начать качественную перестройку системы здравоохранения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Акмарал Альназарову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



Акмарал Альназарова доложила о работе ведомства и планах по дальнейшему развитию системы здравоохранения.

Глава ведомства сообщила о том, что на текущий момент показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 75 лет. С начала года снижены показатели заболеваемости по 21 инфекции, в том числе коронавирусной. Продолжается работа по проведению вакцинации и профилактических мероприятий.

"Особое внимание уделяется повышению качества и доступности медицинских услуг. Пересматриваются подходы к организации первичной и стационарной медицинской помощи, обновляются стандарты диагностики и лечения, укрепляется кадровый потенциал отрасли. Обеспечивается эффективность и прозрачность системы закупок лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, разрабатываются и внедряются современные цифровые технологии для повышения уровня эффективности работы медицинских учреждений, а также для улучшения контроля за системой ОСМС", - рассказала Акмарал Альназарова.

Министр проинформировала о стратегических планах по развитию инфраструктуры здравоохранения на 2025-2030 годы, включающие строительство новых медицинских объектов и дальнейшее повышение качества медицинских услуг. В рамках принятой Концепции планируется реализация 34 якорных проектов, направленных на построение оптимальной и эффективной сети организаций здравоохранения.



В завершение встречи Глава государства отметил необходимость продолжения работы по снижению показателей материнской и младенческой смертности. Наряду с этим Президент поставил задачи по качественной перестройке системы здравоохранения с акцентом на пациентоориентированность оказания медицинской помощи. Также была отмечена необходимость обеспечить прозрачность и эффективность выделяемых средств, в том числе на лекарственное обеспечение.