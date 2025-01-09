Глава государства подписал Закон "О ратификации Рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны, и Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.