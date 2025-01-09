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Касым-Жомарт Токаев подписал соглашение о сотрудничестве с Сингапуром

Сегодня, 18:06
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: akorda.kz

Глава государства подписал Закон "О ратификации Рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны, и Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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