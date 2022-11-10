Касым-Жомарт Токаев поддержал боксёра Айдоса Ербосынулы, госпитализированного после нокаута

Фото: championat.com

Касым-Жомарт Токаев поддержал казахстанского профессионального боксёра Айдоса Ербосынулы, госпитализированного после нокаута, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

Президент направил слова поддержки спортсмену, отметив его высокое мастерство и подлинное мужество на профессиональном ринге.

"Все казахстанские болельщики болели за Вас в поединке с кубинским боксёром. Естественно, в условиях конкуренции бывают и победы, и поражения. Самое главное – это здоровье. Желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что после возвращения Вы продолжите вносить вклад в развитие отечественного бокса, – говорится в телеграмме.

Айдос Ербосынулы был госпитализирован после нокаута в 12 раунде в бою с кубинцем Давидом Моррелом за титул чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе. СМИ сообщили, что спортсмена ввели в искусственную кому для лечения опасной черепно-мозговой травмы - субдуральной гематомы, из-за которой он оказался в критическом состоянии. Восьмого ноября представитель спортсмена сообщил, что Айдос вышел из комы.