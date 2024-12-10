  • 10 Декабря, 16:23
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Касым-Жомарт Токаев подарил школе в Хромтау автобус

Презизенту показали классы и ознакомили с особенностями образовательного процесса.

Сегодня, 15:33
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akorda.kz Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана посетил Хромтаускую среднюю школу №1. Касым-Жомарт Токаев ознакомлен с особенностями образовательного процесса и лабораторной работой учащихся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как рассказали президенту, учебное заведение участвует в пилотном проекте "Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с применением цифровых технологий".

Проект нацелен на повышение качества и эффективности обучения через внедрение цифровых решений в малокомплектных школах. В рамках проекта педагоги обмениваются опытом в дистанционном режиме.

Глава государства посетил открытый урок, в котором в онлайн-режиме приняли участие учащиеся других сельских школ.

По завершении осмотра Глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус, который сделает более доступным образование для детей, проживающих в отдалённых населённых пунктах.

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