Касым-Жомарт Токаев почтил память Шокана Уалиханова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

В рамках визита запланировано посещение ряда культурных, туристических и промышленных объектов региона.

Касым-Жомарт Токаев также ознакомится с состоянием жилищного строительства в Талдыкоргане и социально-экономическими показателями развития области.