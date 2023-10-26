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Касым-Жомарт Токаев почтил память Шокана Уалиханова

26 Октября, 17:48
АВТОР
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akorda.kz 26 Октября, 17:48
26 Октября, 17:48
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил память выдающегося этнографа, фольклориста, ученого-просветителя Шокана Уалиханова.

В рамках визита запланировано посещение ряда культурных, туристических и промышленных объектов региона.

Касым-Жомарт Токаев также ознакомится с состоянием жилищного строительства в Талдыкоргане и социально-экономическими показателями развития области.

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