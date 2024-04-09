Токаев поблагодарил казахстанцев и глав государств за помощь в борьбе с паводками
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам и выразил благодарность за единство и стойкость во время паводков, передаёт BaigeNews.kz.
"В дни природной стихии, охватившей целый ряд регионов страны, на мое имя поступают обращения глав дружественных государств со словами сочувствия и предложениями помощи. Казахстан искренне благодарен за готовность наших друзей проявить солидарность в нелегкое время противостояния беспрецедентным по своей разрушительной силе паводкам.
По моему поручению Республиканский штаб во главе с Премьер-министром принимает решительные меры по минимизации последствий чрезвычайной ситуации", - написал президент в Instagram.
Глава государства подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, все их потери будут компенсированы.
"Как было сказано в моем специальном обращении к соотечественникам, ни один человек не останется без внимания и заботы. Борьба против стихии продолжается.
Отрадно, что в момент тяжелых испытаний наш народ вновь проявил себя с самой лучшей стороны, показал пример единства и стойкости. От всей души благодарю граждан Казахстана!", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
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