Касым-Жомарт Токаев посетил детскую футбольную академию, открытую на базе стадиона "Химик" в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Спортивный объект, оснащённый современным оборудованием, обеспечивает условия для тренировок в течение всего года. Здесь в соответствии с лучшими мировыми стандартами занимаются 780 детей. Функционируют спортивные залы, административные, реабилитационные, лечебно-оздоровительные и другие кабинеты.

Касым-Жомарт Токаев в беседе с воспитанниками и тренерами академии подчеркнул, что важно активнее вовлекать детей в занятия спортом, чтобы уберечь их от негативных влияний.