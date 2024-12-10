Касым-Жомарт Токаев побеседовал с юными футболистами в Актобе
Президент отметил, что важно активнее вовлекать детей в занятия спортом.
Сегодня, 19:35
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Сегодня, 19:35Сегодня, 19:35
171Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев посетил детскую футбольную академию, открытую на базе стадиона "Химик" в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Спортивный объект, оснащённый современным оборудованием, обеспечивает условия для тренировок в течение всего года. Здесь в соответствии с лучшими мировыми стандартами занимаются 780 детей. Функционируют спортивные залы, административные, реабилитационные, лечебно-оздоровительные и другие кабинеты.
Касым-Жомарт Токаев в беседе с воспитанниками и тренерами академии подчеркнул, что важно активнее вовлекать детей в занятия спортом, чтобы уберечь их от негативных влияний.