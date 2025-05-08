Сегодня, 22:31

Сегодня, 22:31

Перед началом праздничного концерта в Кремлёвском дворце Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Председателем КНР Си Цзиньпином, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры этой беседы распространил Telegram-канал Борт №1.

В следующем месяце лидер Китая посетит с визитом Казахстан.