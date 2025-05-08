  • 8 Мая, 23:49
  • BAIGENEWS

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Си Цзиньпином в неформальной обстановке

Сегодня, 22:31
АВТОР
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t.me/bort_01 Сегодня, 22:31
Сегодня, 22:31
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Фото: t.me/bort_01

Перед началом праздничного концерта в Кремлёвском дворце Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Председателем КНР Си Цзиньпином, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры этой беседы распространил Telegram-канал Борт №1. 

В следующем месяце лидер Китая посетит с визитом Казахстан.

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