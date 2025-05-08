Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Си Цзиньпином в неформальной обстановке
Сегодня, 22:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:31Сегодня, 22:31
136Фото: t.me/bort_01
Перед началом праздничного концерта в Кремлёвском дворце Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Председателем КНР Си Цзиньпином, передаёт BaigeNews.kz.
Кадры этой беседы распространил Telegram-канал Борт №1.
В следующем месяце лидер Китая посетит с визитом Казахстан.