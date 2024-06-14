Чемпиона мира по шахматам среди молодежи поздравил Касым-Жомарт Токаев

Глава государства поздравил победителя Чемпионата мира по шахматам среди молодежи Казыбека Ногербека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Казыбеку Ногербеку, который стал чемпионом мира на соревнованиях в индийском городе Гандинагаре.

“Завоевание чемпионского титула в нелегкой борьбе за честь нашей страны и получение звания гроссмейстера как лучшего шахматиста – это выдающееся достижение. Отрадно видеть, что такие талантливые и образованные молодые люди, как ты, прославляют наш народ. Желаю новых ярких побед и осуществления намеченных целей”, – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, 20-летний казахстанец стал чемпионом мира по шахматам.