Чемпиона мира по шахматам среди молодежи поздравил Касым-Жомарт Токаев
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
69Фото: акимат Астаны
Глава государства поздравил победителя Чемпионата мира по шахматам среди молодежи Казыбека Ногербека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Казыбеку Ногербеку, который стал чемпионом мира на соревнованиях в индийском городе Гандинагаре.
“Завоевание чемпионского титула в нелегкой борьбе за честь нашей страны и получение звания гроссмейстера как лучшего шахматиста – это выдающееся достижение. Отрадно видеть, что такие талантливые и образованные молодые люди, как ты, прославляют наш народ. Желаю новых ярких побед и осуществления намеченных целей”, – говорится в телеграмме.
Ранее сообщалось, 20-летний казахстанец стал чемпионом мира по шахматам.
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