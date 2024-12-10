Аким Актюбинской области Асхат Шахаров доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам акима, за 11 месяцев рост экономики составил 6%. Промышленное производство выросло на 4%, а объём прямых иностранных инвестиций за шесть месяцев этого года достиг 175 млн долларов.

Президент проинформирован о том, что для развития аэропорта Актобе в качестве мультимодального хаба будет создана специальная экономическая зона. В рамках проекта планируется привлечь более 1,2 трлн тенге инвестиций и создать 5 тысяч рабочих мест.

Аким области рассказал Главе государства об инвестиционных проектах, реализуемых в регионе и запланированных на 2025-2027 годы.

Касым-Жомарту Токаеву также представлены макеты строящихся в Актобе объектов. По поручению президента в городе будут возведены драматический театр на 700 мест и многофункциональный стадион на 35 тысяч зрителей.