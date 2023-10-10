Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой рисового завода "Алтын Орда"

В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область Глава государства посетил завод "Алтын Орда", представляющий рисоводческую отрасль, которая считается брендом региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам директора Сагидуллы Сыздыкова, завод производит 30 тысяч тонн риса в год. Большая часть продукции реализуется на внутреннем рынке, другая часть поставляется в соседние страны.

Президент ознакомлен с продукцией сельхозтоваропроизводителей Кызылординской области. Наряду с продукцией крупных рисоводческих хозяйств на выставке были представлены мясные, рыбные, молочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты.

Глава государства пожелал успехов аграриям Кызылординской области. Он также призвал не ограничиваться выращиванием риса и диверсифицировать агропромышленный сектор региона, отдавая предпочтение культурам, не требующим значительных затрат воды.

Кроме того, по мнению президента, необходимо сделать акцент на дальнейшем совершенствовании традиционного рисоводства, имеющего высокий экспортный потенциал.

Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева совместно с украинскими специалистами проводит работу по акклиматизации других сортов риса.

Касым-Жомарт Токаев также посетил завод "Ассоль", запущенный на территории производственного комплекса в прошлом году. На предприятии, производящем поваренную соль, работают 130 человек. Продукция экспортируется в Россию, Латвию, Литву, Эстонию и Беларусь.