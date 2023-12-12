Касым-Жомарт Токаев ознакомился с продукцией отечественных компаний
Сегодня, 12:50
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Сегодня, 12:50Сегодня, 12:50
105Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" ознакомился со стендами, на которых были представлены проект "Одно село – Один продукт", а также продукция отечественных компаний "Global Safety", "CleanField Kazakhstan", "Borusan Cat", "Med 365" и другие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.