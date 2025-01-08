Президент Казахстана ознакомился с деятельностью Проектного офиса, расположенного в кампусе EXPO. Офис призван внести вклад в реализацию проводимых в стране реформ и стратегических инициатив, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Подобные структуры, создаваемые при высших органах власти, функционируют в ряде стран. Так, в Великобритании действует Проектный офис Премьер-министра (Prime Minister's Delivery Unit), в Малайзии – PEMANDU, в Объединенных Арабских Эмиратах – Офис акселерации.

Проектный офис будет заниматься разработкой решений для качественного исполнения приоритетных задач, поставленных в посланиях Главы государства и Национальном плане развития Казахстана.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе реализации таких стратегически важных проектов, как внедрение платформенных решений для повышения фискальной устойчивости, развитие Мангистауской области, формирование и развитие человеческого капитала.

Кроме того, министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сформировало межведомственные команды по таким направлениям, как транспорт и логистика, здравоохранение, образование и просвещение, энергетика, вода, промышленность и строительство, цифровое развитие, инновации и региональное развитие. Данный подход позволит сфокусироваться на ограниченном количестве задач в узкой сфере деятельности для обеспечения более качественных и быстрых результатов.