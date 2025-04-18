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  • 18 Апреля, 15:26
  • BAIGENEWS

Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый логистический хаб в Актау

Президент посетил оптово-распределительный центр в Актау.

Сегодня, 12:43
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:43
Сегодня, 12:43
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Фото: Акорда

Как сообщили Главе государства, это первый объект подобного формата, построенный в регионе. Он призван сыграть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, сокращении числа посредников и снижении цен на продукты, передаёт BaigeNews.kz.

Площадь комплекса составляет 80 тысяч квадратных метров, объем хранения – 40 тысяч тонн. На реализацию проекта было привлечено 5 млрд тенге инвестиций. До конца года планируется запуск второй очереди.

В настоящее время ведется активная работа по заключению контрактов с крупными отечественными поставщиками. 

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область. 

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