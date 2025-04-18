Как сообщили Главе государства, это первый объект подобного формата, построенный в регионе. Он призван сыграть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, сокращении числа посредников и снижении цен на продукты, передаёт BaigeNews.kz.

Площадь комплекса составляет 80 тысяч квадратных метров, объем хранения – 40 тысяч тонн. На реализацию проекта было привлечено 5 млрд тенге инвестиций. До конца года планируется запуск второй очереди.

В настоящее время ведется активная работа по заключению контрактов с крупными отечественными поставщиками.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область.