Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый логистический хаб в Актау
Президент посетил оптово-распределительный центр в Актау.
Сегодня, 12:43
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Сегодня, 12:43Сегодня, 12:43
191Фото: Акорда
Как сообщили Главе государства, это первый объект подобного формата, построенный в регионе. Он призван сыграть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, сокращении числа посредников и снижении цен на продукты, передаёт BaigeNews.kz.
Площадь комплекса составляет 80 тысяч квадратных метров, объем хранения – 40 тысяч тонн. На реализацию проекта было привлечено 5 млрд тенге инвестиций. До конца года планируется запуск второй очереди.
В настоящее время ведется активная работа по заключению контрактов с крупными отечественными поставщиками.
Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область.
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