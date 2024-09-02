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Касым-Жомарт Токаев объявил об открытии третьей сессии Парламента VIII созыва

Сегодня, 11:00
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akorda.kz Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: akorda.kz

Объявив третью сессию Парламента VIII созыва открытой, президент пожелал успехов депутатам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии сессии с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Послание Президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

В мероприятии принимают участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

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