Касым-Жомарт Токаев объявил об открытии третьей сессии Парламента VIII созыва
Сегодня, 11:00
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Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
141Фото: akorda.kz
Объявив третью сессию Парламента VIII созыва открытой, президент пожелал успехов депутатам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии сессии с ежегодным Посланием народу Казахстана.
Послание Президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.
В мероприятии принимают участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.
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