Касым-Жомарт Токаев обсудил проекты с акционером "Лукойл" Вагитом Алекперовым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акционера ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства обсудил с Вагитом Алекперовым ход реализации совместных проектов в энергетической отрасли. Президент проинформирован об итогах работы компании и её планах на ближайшее будущее.

В ходе встречи рассмотрены перспективные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что устойчивое развитие сотрудничества с такими крупными компаниями, как "Лукойл", способствует модернизации энергетической отрасли и укреплению экономического потенциала нашей страны.