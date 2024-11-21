Касым-Жомарт Токаев обсудил проекты с акционером "Лукойл" Вагитом Алекперовым
Рассмотрены перспективные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43Сегодня, 16:43
134Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акционера ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства обсудил с Вагитом Алекперовым ход реализации совместных проектов в энергетической отрасли. Президент проинформирован об итогах работы компании и её планах на ближайшее будущее.
В ходе встречи рассмотрены перспективные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что устойчивое развитие сотрудничества с такими крупными компаниями, как "Лукойл", способствует модернизации энергетической отрасли и укреплению экономического потенциала нашей страны.
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