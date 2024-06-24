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Касым-Жомарт Токаев назначил главнокомандующего военно-морскими силами

Сегодня, 12:53
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baigenews.kz Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:53
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Фото: baigenews.kz

Серик Бурамбаев назначен главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“Распоряжением Главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич назначен главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства Бекжанов Сакен Мансурович освобожден от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан”, - говорится в сообщении.

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