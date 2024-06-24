Касым-Жомарт Токаев назначил главнокомандующего военно-морскими силами
Сегодня, 12:53
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Сегодня, 12:53Сегодня, 12:53
86Фото: baigenews.kz
Серик Бурамбаев назначен главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
“Распоряжением Главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич назначен главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Распоряжением Главы государства Бекжанов Сакен Мансурович освобожден от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан”, - говорится в сообщении.
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