Касым-Жомарт Токаев: Наше достижение ― высокое качество отечественной продукции

Президент поздравил работников сельского хозяйства с предстоящим профессиональным праздником.

Глава государства, выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства, отметил высокое качество отечественной продукции, передает BaigeNews.kz. Касым-Жомарт Токаев также отметил достижение страны в области сельского хозяйства.

"Наше большое достижение – высокое качество отечественной продукции, значительная часть которой поставляется на экспорт. Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ. Мы входим в десятку крупнейших стран – экспортеров пшеницы, а также входим в число лидеров по экспорту муки. Несмотря на то, что нынешний год выдался сложным, мы смогли собрать рекордный за последние 10 лет урожай – 26,7 млн тонн зерна. Поздравляю наших аграриев и выражаю им искреннюю благодарность за это замечательное достижение!" - сказал Токаев.

Выступая на форуме, Президент поздравил работников сельского хозяйства с предстоящим профессиональным праздником. Он отметил, что мероприятие совпало еще с одним знаменательным событием – 70-летием начала освоения целины в Казахстане.

"Безусловно, вам известно о том, что результаты этой масштабной кампании получили неоднозначные оценки. Однако именно благодаря целине отечественная аграрная отрасль претерпела значительные позитивные изменения, а наша страна за короткое время превратилась в одну из главных житниц в мире. Заметно улучшилась социальная инфраструктура, на карте страны появились новые населенные пункты. Поэтому мне сегодня в первую очередь хотелось бы отметить деятельность целинников-первопроходцев и аграриев, которые достойно продолжают их славный путь", - сказал Токаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане кредитование АПК будет доведено до полутора триллиона тенге.