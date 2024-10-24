Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате террористической атаки на здание аэрокосмической корпорации TUSAŞ близ Анкары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"С глубокой скорбью воспринял сообщение о произошедшей трагедии. Казахстан решительно осуждает этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан. В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с семьями погибших, выражаю искренние соболезнования Вам и всему турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.