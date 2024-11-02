Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Сербии Александру Вучичу
Вчера, 23:18
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Вчера, 23:18Вчера, 23:18
97Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Сербии Александру Вучичу в связи с многочисленными жертвами в результате трагического проишествия на железнодорожном вокзале в городе Нови-Саде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
– В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Сербии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, – говорится в телеграмме.