Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Сербии Александру Вучичу

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Сербии Александру Вучичу в связи с многочисленными жертвами в результате трагического проишествия на железнодорожном вокзале в городе Нови-Саде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

– В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Сербии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, – говорится в телеграмме.