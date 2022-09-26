Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту России

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате нападения на школу в городе Ижевске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"С большим сожалением воспринял печальную весть о гибели граждан, в том числе детей, в результате бесчеловечного акта нападения в школе №88 города Ижевска Российской Федерации. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю Вам искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, стрельба произошла 26 сентября в школе №88 Ижевска.

Огонь по охране учреждения, педагогам и детям открыл бывший выпускник.

Погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребёнка.