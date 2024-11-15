  • 15 Ноября, 22:41
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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Палестины

Сегодня, 22:02
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 22:02
Сегодня, 22:02
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Махмуда Аббаса и его соотечественников с Днем независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что казахско-палестинские отношения будут и далее развиваться во благо двух народов.

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