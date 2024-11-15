Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Палестины

Касым-Жомарт Токаев поздравил Махмуда Аббаса и его соотечественников с Днем независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что казахско-палестинские отношения будут и далее развиваться во благо двух народов.