Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Палестины
Сегодня, 22:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:02Сегодня, 22:02
94Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Махмуда Аббаса и его соотечественников с Днем независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что казахско-палестинские отношения будут и далее развиваться во благо двух народов.
Самое читаемое
- Семь человек погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области
- Аида Балаева высказалась о громком расследовании в отношении главы благотворительного фонда
- За взятку в 73,5 млн тенге арестовали главу госпредприятия в Алматы
- Бюджет ФК "Астана" шокировал борцов с коррупцией
- Mitsubishi Corporation расширит деятельность в Казахстане