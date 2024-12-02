Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту ОАЭ
Президент пожелал Эмиратам дальнейшего процветания.
Сегодня, 16:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:33Сегодня, 16:33
44Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и его соотечественников с Национальным днём Объединенных Арабских Эмиратов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Как отметил Президент, ОАЭ – страна с динамично развивающейся экономикой, пользующаяся высоким авторитетом в международном сообществе. Он пожелал Эмиратам дальнейшего процветания под руководством шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна.
Кроме того, Глава государства подтвердил приверженность углублению сотрудничества с ОАЭ, которые являются одним из ключевых партнёров Казахстана в Заливе, во благо двух народов.
Самое читаемое
- Снег, туман и гололёд: в ряде регионов страны снова объявили штормовое предупреждение
- Кровавым избиением закончился бой "Казахского терминатора" за титул
- Положила пятимесячную дочь на снег: нерадивую мать выявили благодаря видео
- Девочка избила и сняла на видео одноклассницу в Жанаозене
- Премьер Грузии требует от президента покинуть свой пост