Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту ОАЭ

Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и его соотечественников с Национальным днём Объединенных Арабских Эмиратов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как отметил Президент, ОАЭ – страна с динамично развивающейся экономикой, пользующаяся высоким авторитетом в международном сообществе. Он пожелал Эмиратам дальнейшего процветания под руководством шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна.

Кроме того, Глава государства подтвердил приверженность углублению сотрудничества с ОАЭ, которые являются одним из ключевых партнёров Казахстана в Заливе, во благо двух народов.