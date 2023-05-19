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Касым-Жомарт Токаев начал выступление на первом Саммите "Центральная Азия – Китай"
Начиная своё выступление на первом Саммите "Центральная Азия – Китай", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил символичность место его проведения в древнем городе Сиане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. В этом городе начинался Великий Шёлковый путь, скрепивший воедино исторические судьбы, настоящее и будущее наших народов.
По словам президента, этот город олицетворяет не только богатейшее историко-культурное наследие, но и является ярким отражением мощи современного Китая. В этом ключе, полномасштабное взаимодействие с Китаем – одним из крупнейших инвесторов и ведущей экономикой мира – является для Казахстана долгосрочным фактором устойчивого прогресса.
"Синергия потенциалов стран Центральной Азии с колоссальными экономическими возможностями Китая способна задать новую, более высокую траекторию нашего партнёрства. Казахстан готов приложить все усилия для достижения этих высоких целей, - отметил Токаев.
Глава государства сообщил, что в настоящее время Казахстан проводит многоплановые, масштабные реформы, направленные на диверсификацию национальной экономики. Ведётся целенаправленная работа по устранению барьеров и созданию наиболее благоприятных условий для иностранных инвесторов.
"За годы Независимости мы привлекли более 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. При этом, более 23 миллиардов долларов инвестиций привлечены из Китая. Мы благодарны китайскому правительству и готовы к дальнейшему активному сотрудничеству с Китаем в инвестиционной сфере. Вчера в рамках моего государственного визита состоялся инвестиционный форум, подписаны соглашения на сумму 22 миллиарда долларов. Казахская сторона приложит все усилия для выполнения этих соглашений. Учитывая географическое положение, наша страна выступает важным транспортно-логистическим коридором регионального и трансконтинентального уровня", - рассказал президент.
Он уточнил, что в этой связи Казахстан готов задействовать свой торгово-экономический и логистический потенциал для углубления сотрудничества с дружественным Китаем. Объём казахско-китайской торговли достиг 31 миллиарда долларов, и Токаев и председатель Си договорились увеличить её до 40 миллиардов долларов.
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