Касым-Жомарт Токаев: Мы должны сформировать новую систему ценностей

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном Курултае в Атырау, отметил необходимость формирования новой системы ценностей, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства подчеркнул, что Курултай никогда не был площадкой для помпезных собраний и бесполезных разговоров.

"Мы отдаем дань уважения нашим славным предкам, передавшим потомкам это великое наследие. Однако, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну. Чтобы расширить горизонты нашей нации, мы должны сформировать новую систему ценностей. Курултай никогда не был площадкой для помпезных собраний и бесполезных разговоров. Этого не будет и впредь. На предыдущих двух заседаниях был дан старт важным для развития страны начинаниям. Многие из них уже реализованы. В целом позитивные изменения происходят в разных сферах и направлениях", - сказал Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что неподалеку от Атырау находится место, где был расположен некогда знаменитый город Сарайшык. Президент напомнил, именно здесь похоронен Касым хан, превративший Казахское ханство в мощное государство.

"Сарайшык, через который пролегал Великий шелковый путь, в свое время играл большую геостратегическую роль, содействуя интенсивному экономическому, политическому, культурному взаимодействию Востока и Запада. Из этого места наши знаменитые ханы правили Великой степью, некоторые из них нашли тут вечный покой. По мнению историков, именно здесь похоронен Касым хан, превративший Казахское ханство в мощное государство. Одним словом, Сарайшык занимает особое место в нашей многовековой истории", - сказал Токаев.