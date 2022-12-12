Касым-Жомарт Токаев: Мы должны оправдать доверие народа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал выступление на расширенном заседании Правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Прошедшие президентские выборы продемонстрировали поддержку гражданами проводимого государством курса. Народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас. Мы должны оправдать доверие народа. Принят План действий по реализации Предвыборной программы. Все его мероприятия должны быть реализованы своевременно и в полном объеме. Работа каждого министра и акима будет оцениваться не на основе статистических докладов и отчетов, а по конкретным и ощутимым результатам", - отметил Президент РК.