Касым-Жомарт Токаев лично проводил Владимира Путина в аэропорту
Фото и видео появились в Сети.
Сегодня, 20:58
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Сегодня, 20:58Сегодня, 20:58
145Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В аэропорту выстроился почётный караул. Художница Асель Сабыржанқызы подарила президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну. Картина посвящена дружбе двух стран.
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