  • 28 Ноября, 22:22
  • BAIGENEWS

Касым-Жомарт Токаев лично проводил Владимира Путина в аэропорту

Фото и видео появились в Сети.

Сегодня, 20:58
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 20:58
Сегодня, 20:58
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В аэропорту выстроился почётный караул. Художница Асель Сабыржанқызы подарила президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну. Картина посвящена дружбе двух стран.

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