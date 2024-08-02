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Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Конго

Сегодня, 20:26
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 20:26
Сегодня, 20:26
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Дени Сассу-Нгессо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Официальный визит президента Республики Конго в Казахстан продолжится в Алматы.

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