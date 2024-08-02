Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Конго

Сегодня, 20:26

Сегодня, 20:26

Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Дени Сассу-Нгессо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Официальный визит президента Республики Конго в Казахстан продолжится в Алматы.