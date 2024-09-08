Касым-Жомарт Токаев: Игры кочевников — особенный проект

Глава Государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии открытия Всемирных игр кочевников, отметил, что игры кочевников – особенный проект, вдохновленный созидательной целью оберегать бесценное наследие, чтобы передать его молодому поколению, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Мы благодарны кыргызским братьям, которые 10 лет назад впервые организовали данные состязания. Это самые крупные в мире соревнования по национальным видам спорта, можно сказать, Олимпиада кочевников. Эти игры продвигают кочевую цивилизацию на глобальном уровне. Спорт – символ взаимного уважения и солидарности. Главная миссия спорта – укреплять дружбу народов. Казахстан известен всем как территория мира и согласия. В нашей стране в гармонии и взаимопонимании живут различные этносы. Мы установили крепкие связи со странами ближнего и дальнего зарубежья и хотим, чтобы другие государства также были в добрых взаимоотношениях друг с другом. Уверен, что Игры кочевников будут способствовать укреплению международной солидарности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент, кочевая цивилизация оставила глубокий след в мировой истории.

"Кочевники Великой степи издревле населяли Евразию. Обладая инновационными для своего времени технологиями, они содействовали глобальному прогрессу. Пять тысяч лет назад кочевники одомашнили лошадь и сформировали всадническую культуру, распространившуюся по всему миру. Степные мастера изготавливали передовые образцы оружия и великолепные ювелирные украшения. Яркое тому свидетельство – найденные "золотые люди" сакского периода. Казахская земля дала миру таких выдающихся личностей, как аль-Фараби и Ходжа Ахмед Яссауи, внесших значительный вклад в развитие науки и гуманистических идей. Наши предки создали сильные государства и возвели в Великой степи впечатляющие своими размерами и красотой средневековые города, в числе которых Отрар, Туркестан, Тараз, Сарайшык. Выступая мостом между Западом и Востоком, кочевники способствовали сближению разных культур. На этих обширных пространствах в разное время процветали империи гуннов и тюркские каганаты, Золотая Орда и Казахское ханство", — сказал президент.

Ранее глава государства официально объявил Игры кочевников открытыми. В зрелищное шоу церемонии также вошёл парад стран-участников игр. Самым первым флагом, который вынесли на сегодняшней церемонии открытия был флаг Казахстана. Его презентовали дети разных этносов.

Фото: Акорда