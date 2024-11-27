Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в расширенном формате

После встречи глав Казахстана и России в узком составе переговоры продолжились с участием членов официальных делегаций, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государственный визит Владимира Путина имеет очень важное значение с точки зрения расширения и углубления стратегического партнерства.

"Только что в узком формате мы очень подробно в деловой атмосфере обсудили буквально все вопросы, которые находятся в повестке дня. Повестка дня обширная. Что касается нашего сотрудничества, пришли к единому мнению. Дали соответствующие поручения правительствам. Впереди у нас очень большая работа. Я как президент, естественно, буду контролировать эту работу, поскольку уделяю первостепенное внимание развитию сотрудничества именно с Российской Федерацией", - отметил глава Казахстана.

Президент Токаев добавил, что каких-либо серьёзных проблем между государствами не существует. Как впрочем, и других вопросов, будь это серьёзные или несерьёзные.

"Коль скоро сотрудничество развивается, конечно же, появляются моменты, которые требуют внимания и глав государств, и руководителей правительств. Для этого осуществляются подобного рода мероприятия, нацеленные на решение всех существующих вопросов. Сегодня будет подписан целый пакет соглашений, общие заявления, декларация. Всё это безусловно очень важно. Я констатирую, что наше сотрудничество развивается по восходящей линии, обрело необратимую динамику и, конечно, наша задача состоит в том, чтобы наблюдать за тем, чтобы это сотрудничество не снижало своих оборотов, чтобы торговля между нашими странами успешно развивалась, инвестиционное сотрудничество углублялось и, конечно же, контакты в гуманитарной и образовательной сферах также развивались по восходящей линии", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллегу за приглашение, за тёплый приём.

"Действительно, Казахстан – это наш стратегический партнёр и действительно надёжный союзник. Разумеется, мы сейчас, когда обсуждали все наши вопросы взаимодействия в узком составе, обращали внимание на те проблемы, которые возникают в рамках такого большого двустороннего процесса. Какие-то вопросы требуют, как вы сказали, внимания с нашей стороны, с российской, и вы ждёте от российской стороны, от российских партнёров определённых решений. Есть такие же вопросы с нашей стороны, но самое главное заключается в том, и это было заметно в ходе дискуссии в узком составе, есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их. И они находятся. Я не знаю ни одного вопроса, который мы не могли бы совместно решить", - сказал Путин.

В ходе встречи Владимир Путин отметил впечатляющие результаты, достигнутые под руководством казахстанского лидера.

"То, что Казахстан делает уже сегодня под вашим руководством и добивается впечатляющих результатов, — это, конечно, тоже нас очень радует. Потому что увеличивается объём взаимного сотрудничества. Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, это взаимодействие только расширяется и становится более интересным и взаимовыгодным для обеих сторон", - сказал глава Российской Федерации.

Отмечено, что объём торговли между Россией и Казахстаном демонстрирует стабильный рост и приближается к отметке в 30 млрд долларов. В Казахстане реализуется 93 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций свыше 18 млрд долларов.

Ранее глава РФ заявил, что Казахстан рассматривается как надёжный друг и ближайший союзник России.