Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан провели брифинг для представителей СМИ

По итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с совместным заявлением перед представителями средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как отметил Глава государства, казахи и венгры – родственные народы, связанные глубокими историческими корнями. По словам Президента, несмотря на географическую отдаленность между великим Дунаем и древним Алтаем, наши государства, связанные одной судьбой, объединяют общие цели и устремления.

"Первое посольство нашей страны в Центральной Европе было открыто 30 лет назад в Венгрии. За это время двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимании, развиваются по восходящей. Важно в полной мере использовать имеющийся большой экономический потенциал. Главная цель моего визита – придать новый импульс нашему сотрудничеству. Венгрия – надежный стратегический партнер Казахстана в Европейском Союзе. Сегодняшнее прочное политическое сотрудничество и тесные экономические связи являются ярким тому подтверждением. Мы с уважаемым Виктором Орбаном только что провели содержательные переговоры. Был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Премьер-министра в Астану в прошлом году. Мы также рассмотрели новые направления взаимодействия. Отдельное внимание мы уделили перспективам развития нашего стратегического партнерства, которое было установлено 10 лет назад. Очень важные задачи – осуществление эффективного политического диалога и реализация совместных экономических проектов. Необходимо придать мощный импульс взаимодействию в многостороннем формате. Сегодня мы приняли Совместное заявление. Укрепление контактов по широкому спектру отношений между Казахстаном и Венгрией отвечает интересам двух народов", – отметил Президент.

В центре внимания также были вопросы увеличения объемов двусторонней торговли и углубления инвестиционного сотрудничества.

"В настоящее время мир переживает экономический и энергетический кризис. Тем не менее, взаимный товарооборот между нашими странами стабильно растет. В прошлом году этот показатель вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом. Наша цель – довести его до 1 млрд долларов. Мы готовы поставлять в Венгрию 95 видов товаров на общую сумму 700 млн долларов. Казахстан имеет возможность экспортировать продукцию энергетики, металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства. Венгерские компании проявляют интерес к инвестиционным проектам в Казахстане. С 2005 года в нашу страну привлечены 370 млн долларов венгерских инвестиций. Сегодня я встретился с руководителями крупных компаний Венгрии (MOL, OTP Group, Gedeon Richter). С холдингом UBM мы подписали соглашение о строительстве 3 заводов по производству кормов стоимостью 62 млн долларов. Активизация экономических связей – требование времени. Мы должны в полной мере использовать потенциал сферы добычи и переработки редких металлов, водного хозяйства и аграрной отрасли. На повестке дня стоят вопросы расширения номенклатуры торговли, привлечения инновационных технологий, укрепления партнерства в секторах энергетики, цифровизации и транспорта. Эти меры будут способствовать развитию новых направлений партнерства. казахско-венгерская Межправительственная комиссия и стратегический совет вносят большой вклад в торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие", – подчеркнул Глава нашего государства.

В ходе переговоров также рассмотрены возможности развития одного из важнейших стратегических торговых путей – Транскаспийского международного транспортного коридора.

"Сегодня подписан Меморандум о сотрудничестве между компаниями KTZh Express, L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi'an Free Trade Port Construction and Operation (Китай). Этот документ позволит укрепить торговые и транспортные связи между нашими странами и станет еще одним шагом к наращиванию экономических связей в регионе. Открываются новые возможности для развития инфраструктуры, логистики и международной торговли. Через Казахстан проходит 85% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. В ближайшем будущем объем поставок по этому маршруту достигнет 10 млн тонн грузов", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, стороны договорились усилить культурно-гуманитарную связь посредством проведения различных мероприятий.

"Выражаю благодарность вашей стране за активное участие во Всемирных играх кочевников в Астане. Подобные мероприятия сближают братские народы и свидетельствуют о том, что наши культура и история имеют общие корни. При поддержке Правительства Венгрии в течение 10 лет казахстанским студентам выделяются гранты на обучение. В результате несколько тысяч молодых людей получили образование в высших учебных заведениях Венгрии", – сказал Президент.

В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что многостороннее сотрудничество двух стран успешно развивается в рамках таких международных структур, как ООН, ОТГ и ОБСЕ. Он подчеркнул активное участие Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в работе Организации тюркских государств и высоко оценил его значительный вклад в расширение сферы тюркской интеграции.

Виктор Орбан напомнил, что последний визит Президента Казахстана в Венгрию состоялся 17 лет назад. Он указал на важность визита Касым-Жомарта Токаева с точки зрения расширения стратегического партнерства двух стран.