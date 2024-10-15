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Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян посетили концерт в Астане

Сегодня, 18:44
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:44
Сегодня, 18:44
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенты посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Армении, который состоялся в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева.

Перед началом мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян осмотрели в фойе театра фотовыставку, посвященную 100-летнему юбилею великого армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова.

На концерте прозвучали произведения всемирно известных армянских композиторов Комитаса, Шарля Азнавура, Жоржа Гарваренца и Арно Бабаджаняна в исполнении Государственного джазового оркестра Армении и мастеров искусств Инги Аршакян, Гора Суджяна.

Кроме того, с 15 по 16 октября в Астане пройдут Дни армянского кино. А театр "Амазгаин" имени Соса Саркисяна представит жителям столицы спектакль "Лю-Беф", созданный по мотивам произведений Даниила Хармса.

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