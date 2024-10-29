Казахстан и Монголия намерены увеличить товарооборот до 500 млн долларов

Президенты Казахстана и Монголии выступили перед представителями СМИ с совместным заявлением по итогам переговоров, передаёт BaigeNews.kz.

Глава нашего государства выразил искреннюю признательность Ухнаагийну Хурэлсуху за приглашение посетить Улан-Батор с государственным визитом и отметил особое значение состоявшихся встреч.

"Монголия – наш важный сосед в регионе. Нас связывают давние дружественные отношения, общность истории, духовных и культурных ценностей. Большое символическое значение для обоих народов имеет то, что наши переговоры совпали с 800-летием Улуса Джучи, занимающего особое место в истории Казахстана. Казахско-монгольские отношения в последние годы развиваются динамично. Сегодня сотрудничество, основанное на крепкой дружбе, переросло в стратегическое партнерство. Мы с г-ном Хурэлсухом подписали совместную Декларацию об установлении стратегического партнерства, направленную на укрепление дружбы между двумя странами и придание нового импульса развитию контактов в различных сферах", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил о том, что достигнуты договоренности об углублении торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

"В целом, есть все основания считать, что состоявшиеся переговоры прошли очень успешно. Мы договорились об активизации экономических контактов. Казахстан и Монголия входят в число крупнейших стран Азии, поэтому и взаимная торговля должна приобрести соответствующие масштабы. В прошлом году объем товарооборота достиг 150 млн долларов. В обозримом будущем планируется увеличить эту цифру до 500 млн долларов. Для этого необходимо расширить номенклатуру товаров и устранить барьеры, препятствующие экономической интеграции. Правительствам обеих стран поручено принять соответствующие меры. Сегодня мы подписали Дорожную карту по наращиванию торгово-экономического сотрудничества", – отметил Глава государства.

По его словам, делегации двух стран обсудили перспективы совместной деятельности в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, энергетики.

"Казахстан обладает возможностями по производству вакцин против болезней сельскохозяйственных животных. В связи с этим мы договорились в будущем наладить производство вакцин в Монголии. Кроме того, были рассмотрены возможности совместного освоения новых технологий, минеральных ресурсов. Также поднималась тема инвестиций. Я проинформировал о достижениях Казахстана в области электронного правительства, кибербезопасности и исследования космоса. Как известно, наши страны обладают значительными природными ресурсами. Мы будем вместе работать над разведкой и разработкой месторождений железа, фосфатов, бокситов и редких полезных ископаемых. Бизнесмены Казахстана готовы изучить потенциал горнодобывающей отрасли Монголии. В ходе переговоров были затронуты вопросы транспорта и логистики. Одна из важнейших задач – повышение конкурентоспособности международных коридоров. Для этого необходимо улучшить транспортное сообщение между нашими государствами и с третьими странами. Это будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок через территорию наших государств. Важно эффективно использовать Транскаспийский маршрут и коридор Север – Юг", – полагает Президент.

Как было отмечено далее, на состоявшемся накануне в Улан-Баторе первом заседании Делового совета предприниматели подписали масштабные коммерческие соглашения и ряд других документов.

Правительствам обеих стран предстоит обеспечить благоприятные условия для совместных предприятий. Касым-Жомарт Токаев также призвал эффективно использовать потенциал межрегиональных связей.

"Астана и Улан-Батор являются городами-побратимами. Подобные связи следует устанавливать и между другими регионами. Казахская диаспора в Монголии является золотым мостом нашей крепкой дружбы. Я благодарю руководство и народ Монголии за внимание к нашей диаспоре", – отметил Глава государства.

Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в сферах науки, образования и культуры. Стороны обсудили новые инициативы, направленные на укрепление молодежных контактов.

"Мы рады приветствовать монгольскую молодежь в высших учебных заведениях нашей страны. Также я призываю ученых и творческую интеллигенцию заняться совместным изучением нашей общей истории. Уверен, эти важные шаги будут работать во благо процветания обеих стран", – считает Президент Казахстана.

Глава нашего государства также подчеркнул, что Казахстан и Монголия тесно взаимодействуют на международном и региональном уровнях, придерживаясь близких позиций по многим актуальным вопросам.

"Мы продолжим координацию усилий в глобальных и региональных структурах. Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению сотрудничества в Азии. В условиях напряженной геополитической ситуации считаем важным оказывать взаимную поддержку и проводить консультации в рамках ООН и других международных структур. Мы привержены дальнейшему развитию двусторонних и многосторонних связей. В данном контексте Казахстан поддерживает намерение Монголии заключить Соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Монголии отметил, что монголы и казахи являются братскими народами, которые с древних времен связаны прочными узами истории, культуры и духовного наследия.