Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт в Астане
Сегодня, 20:34
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Сегодня, 20:34Сегодня, 20:34
135Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт в рамках Дней культуры Вьетнама в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
На сцене театра "Астана Опера" перед почётными гостями и столичной публикой выступили Ханойский филармонический оркестр, симфонический оркестр театра "Астана Балет", хор Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", а также выдающиеся представители казахского и вьетнамского искусства.
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