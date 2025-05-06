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Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт в Астане

Сегодня, 20:34
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 20:34
Сегодня, 20:34
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и То Лам посетили концерт в рамках Дней культуры Вьетнама в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На сцене театра "Астана Опера" перед почётными гостями и столичной публикой выступили Ханойский филармонический оркестр, симфонический оркестр театра "Астана Балет", хор Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", а также выдающиеся представители казахского и вьетнамского искусства. 

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