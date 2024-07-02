Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели встречу за ужином в Астане
Сегодня, 20:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:34Сегодня, 20:34
157Фото: akorda.kz
В Астане состоялась дружественная встреча в формате ужина президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, находящегося в нашей стране с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Председатель КНР по приглашению Касым-Жомарта Токаева прилетел в Астану для участия в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
Лидер Китая пробудет в Казахстане со 2 по 4 июля.
Самое читаемое
- Увеличение объёма воды в Малом Арале: есть ли у моря будущее?
- Какие улицы перекроют в Астане в дни саммита ШОС
- Строительные рынки в Шымкенте выселяют на окраину
- Тела погибших в Кыргызстане казахстанских детей доставили спецбортом на родину
- Пожар на Гидре: бизнесмен Данияр Абулгазин прокомментировал обвинения в поджоге