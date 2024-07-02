Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели встречу за ужином в Астане

В Астане состоялась дружественная встреча в формате ужина президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, находящегося в нашей стране с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Председатель КНР по приглашению Касым-Жомарта Токаева прилетел в Астану для участия в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Лидер Китая пробудет в Казахстане со 2 по 4 июля.