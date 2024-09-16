Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели переговоры в узком составе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер ГерманииОлаф Шольц провели переговоры в узком составе. Глава нашего государства поблагодарил гостя за то, что он принял приглашение посетить с официальным визитом Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Это первый за последние 14 лет визит главы Правительства Германии в нашу страну, поэтому он является историческим. Уверен, что мы придадим очень серьезный импульс развитию нашего сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота. Это очень важно, поскольку Германия для нас является одним из основных европейских и даже глобальных партнеров. Мы придаем большое значение нашему весьма интенсивному и многогранному сотрудничеству. Мы будем делать все возможное для дальнейшего углубления и укрепления взаимных связей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил Президента Казахстана за гостеприимство и отметил важность дальнейшего укрепления казахско-германского взаимодействия.

"Я благодарю Вас за приглашение и возможность обсудить наши двусторонние отношения и способствовать их продвижению. Примечательно, что меня сопровождает солидная делегация деловых кругов", – подчеркнул Канцлер Германии.

Собеседники обсудили вопросы расширения политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей двух стран. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области энергетики и зеленого перехода, промышленности, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, изменения климата, экологии, сельского хозяйства и образования.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц примет участие во втором Саммите "Центральная Азия + Германия", в рамках которого планируется обсуждение вопросов стратегического сотрудничества и партнерства по широкому спектру направлений, в том числе торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных инвестиционных проектов.