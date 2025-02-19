Касым-Жомарт Токаев и Король Иордании приняли Совместное заявление
Подписаны межведомственные и коммерческие документы.
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По завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II бен аль-Хусейн приняли Совместное заявление, передаёт BaigeNews.kz.
В присутствии глав государств членами официальных делегаций подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании по вопросам промышленного сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства;
2. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергетики между Министерством энергетики Республики Казахстан и Комиссией по атомной энергетике Иорданского Хашимитского Королевства;
3. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства;
4. Соглашение о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Самрук-Қазына" и Министерством инвестиций Иорданского Хашимитского Королевства;
5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и Jordan Radio and Television Corporation.
Кроме того, в рамках официального визита Главы государства в Иорданию подписаны 10 межведомственных и коммерческих документов.
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