  • 21 Апреля, 19:31
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Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили комплекс "Этноаул"

Также они ознакомились с национальными блюдами.

Сегодня, 18:47
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:47
Сегодня, 18:47
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана побывали в национально-культурном комплексе, расположенном на территории заповедника "Азрет-Султан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели восточный базар, где были представлены разнообразные виды зерновых культур. 

Также они ознакомились с национальными блюдами и работами мастеров таких народных ремесел, как деревообработка, ткачество, войлоковаляние, гончарное ремесло и ювелирное искусство. Продолжением программы стала театрализованная постановка, посвященная казахским обычаям и обрядам.

Кроме того, были продемонстрированы навыки собак породы тазы и ловчих птиц.

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