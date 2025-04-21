Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили комплекс "Этноаул"
Также они ознакомились с национальными блюдами.
Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47Сегодня, 18:47
97Фото: akorda.kz
Президент Казахстана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана побывали в национально-культурном комплексе, расположенном на территории заповедника "Азрет-Султан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели восточный базар, где были представлены разнообразные виды зерновых культур.
Также они ознакомились с национальными блюдами и работами мастеров таких народных ремесел, как деревообработка, ткачество, войлоковаляние, гончарное ремесло и ювелирное искусство. Продолжением программы стала театрализованная постановка, посвященная казахским обычаям и обрядам.
Кроме того, были продемонстрированы навыки собак породы тазы и ловчих птиц.
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