Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели брифинг для представителей СМИ

По завершении двусторонних переговоров президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Прежде всего, президент Казахстана выразил признательность Эмманюэлю Макрону за приглашение совершить государственный визит и поблагодарил французскую сторону за особое гостеприимство.

"Данный визит очень важен для нас. Франция является близким и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе. За 34 года наши отношения приобрели стратегический характер. Астана и Париж установили политический диалог, основанный на взаимопонимании на всех уровнях. Укрепились связи в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Сформирована четкая договорно-правовая база. Расширилось взаимодействие в рамках международных организаций. Уверен, что наше партнерство, основанное на незыблемой дружбе и взаимной поддержке, будет успешным и в будущем", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в ходе содержательных переговоров с Президентом Франции была отмечена необходимость развития торгово-экономического сотрудничества.

"В прошлом году торговый оборот двух стран составил 4,2 млрд долларов. А в этом году мы достигли этого показателя за 9 месяцев. Франция – занимает шестое место по объему инвестиций в нашу страну. Французские компании, в том числе такие гиганты, как Alstom, Total Energies, Air Liquide, Orano, Vicat, Danone, Lactalis, вложили значительные средства в Казахстан, их общий объем достиг порядка 19,5 млрд долларов. Укрепляется взаимодействие в нефтегазовой, горнодобывающей, промышленной, строительной, авиационной, машиностроительной сферах и в здравоохранении", – сказал Президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, стороны уделят особое внимание сферам "зеленой" энергетики, редкоземельных материалов, климата, водного хозяйства, инноваций и искусственного интеллекта.

"Недавно в Астане открылось представительство Французского агентства развития. Мы будем оказывать максимальное содействие его работе. Мы также отметили важность развития международных транспортных коридоров. Обсудили вопросы расширения связей в секторе логистической инфраструктуры и перерабатывающей промышленности. Договорились о реализации новых проектов в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения, финансов и туризма. Мы готовы создать благоприятные условия для французских компаний, желающих работать на рынке Казахстана. Сегодня будет подписан ряд межправительственных и коммерческих документов. Все это отвечает интересам наших государств. Эти документы будут выгодны для обеих стран. В целом, в рамках визита планируется заключить несколько инвестиционных соглашений", – отметил Глава государства.

Президент назвал культурно-гуманитарное взаимодействие золотыми узами казахско-французских отношений. Он указал на важность укрепления сотрудничества в этом направлении.

"Особое внимание мы уделяем реализации совместных проектов в сферах культуры, образования и науки, археологии, архивов, спорта. Только вчера во всемирно известном музее Гиме открылась выставка "Казахстан: Сокровища Великой степи", где представлены экспонаты, являющиеся историко-культурным и археологическим достоянием нашей страны. Сегодня мы с Президентом Макроном поедем туда и осмотрим выставку. Выражаю искреннюю благодарность уважаемому г-ну Макрону за поддержку этой инициативы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на расширении контактов между ведущими вузами в области науки и технологий.

"В этом году при Казахском национальном педагогическом университете имени Абая откроется филиал Университета Лотарингии. В настоящее время стороны рассматривают вопрос создания казахско-французского университетского центра "Люмьер". Кроме того, в Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы. Сегодня были подписаны соответствующие документы. Эти школы, несомненно, предоставят молодежи возможность получать образование по самым высоким стандартам. Казахстан готов укреплять отношения с вузами и исследовательскими центрами Франции", – сообщил Президент.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

"Считаем необходимым решить все проблемы мирным и политико-дипломатическим путем. Мы договорились объединить усилия на международном уровне и работать вместе. Скоро состоится форум One Water Summit. Мы обсудили ход подготовки к этому саммиту, который проводится по инициативе двух стран. Это будет очень важная диалоговая площадка, которая даст импульс активизации сотрудничества по вопросам изменения климата и "зеленой" экономики. Сегодняшние переговоры были плодотворными. Этот визит свидетельствует о том, что связи между Казахстаном и Францией приобрели стратегический характер. Надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество поднимется на новый качественный уровень", – заявил Глава государства.

Президент Эмманюэль Макрон подчеркнул, что отношения между Францией и Казахстаном, с 2008 года вышедшие на уровень стратегического партнерства, на протяжении этого времени доказали свою значимость и актуальность.

По его словам, Франция и Казахстан разделяют схожие взгляды по ключевым региональным и международным проблемам на основе соблюдения Устава ООН, уважения принципа территориальной целостности и защиты прав человека.

Эмманюэль Макрон подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с такими глобальными вызовами, как изменение климата и борьба с терроризмом. Французский лидер также выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление двусторонних отношений принесет новые возможности для взаимного роста и процветания, создавая основу для устойчивого и продуктивного партнерства на долгосрочную перспективу.