В ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед ним ряд задач. Об этом сообщил советник – пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, передаёт BaigeNews.kz.

Среди задач: обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.

"Кроме того, Глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций "Таза Қазақстан", озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса. Акиму поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны", — сообщил Руслан Желдибай.

Аким будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно Президенту.