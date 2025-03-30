  • 30 Марта, 22:22
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Токаев дал поручения акиму Алматы после визита Мирзиёева

О проделанной работе Досаев будет докладывать раз в две недели лично Президенту.

Сегодня, 22:04
АВТОР
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Акорда Сегодня, 22:04
Сегодня, 22:04
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Фото: Акорда

В ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед ним ряд задач. Об этом сообщил советник – пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, передаёт BaigeNews.kz.

Среди задач: обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов. 

"Кроме того, Глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций "Таза Қазақстан", озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса. Акиму поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны", —  сообщил Руслан Желдибай.

Аким будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно Президенту.

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