Токаев дал поручения акиму Алматы после визита Мирзиёева
О проделанной работе Досаев будет докладывать раз в две недели лично Президенту.
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В ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед ним ряд задач. Об этом сообщил советник – пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, передаёт BaigeNews.kz.
Среди задач: обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.
"Кроме того, Глава государства указал на необходимость надлежащего проведения регулярных акций "Таза Қазақстан", озеленения города и упорядочения транспортного движения в целях повышения уровня экологичности, а также решения других вопросов, волнующих жителей мегаполиса. Акиму поручено усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в самом крупном городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны", — сообщил Руслан Желдибай.
Аким будет докладывать раз в две недели о проведенной работе и принятых мерах непосредственно Президенту.
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