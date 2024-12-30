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Касым-Жомарт Токаев дал интервью об итогах года и приоритетах на будущее

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Сегодня, 21:16
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 21:16
Сегодня, 21:16
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Фото: akorda.kz

3 января 2025 года в газете "Ана тілі" будет опубликовано обширное интервью Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz

"В интервью президент даст оценку ключевым внутренним и внешнеполитическим событиям, подведёт итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначит приоритеты на предстоящий период", - уточнил  пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

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