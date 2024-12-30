3 января 2025 года в газете "Ана тілі" будет опубликовано обширное интервью Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

"В интервью президент даст оценку ключевым внутренним и внешнеполитическим событиям, подведёт итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначит приоритеты на предстоящий период", - уточнил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.