Касым-Жомарт Токаев дал интервью об итогах года и приоритетах на будущее
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Сегодня, 21:16
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Сегодня, 21:16Сегодня, 21:16
38Фото: akorda.kz
3 января 2025 года в газете "Ана тілі" будет опубликовано обширное интервью Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
"В интервью президент даст оценку ключевым внутренним и внешнеполитическим событиям, подведёт итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначит приоритеты на предстоящий период", - уточнил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
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