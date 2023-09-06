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Кастрация и пожизненный срок за изнасилование дочери: бывшему военному из Актау не изменили приговор

Вчера, 22:56
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Вчера, 22:56
Вчера, 22:56
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Военный суд рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному делу в отношении бывшего военнослужащего, признанного виновным в изнасиловании дочери. Приговор оставили без изменений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Остаток жизни подсудимый проведёт за решёткой. Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил.

Бывшего морского пехотинца из Актау признали виновным по трём статьям УК РК и приговорили к пожизненному заключению, а также к химической кастрации.

По материалам следствия, мужчина был в разводе с женой, но с дочерью общался, регулярно забирал её на съёмную квартиру, где неоднократно насиловал.

Девочка боялась признаться маме. Когда правда вскрылась, женщина немедленно подала заявление в полицию.

По данным главной военной прокуратуры, вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевшей и свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.

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