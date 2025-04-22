Министерство экологии и природных ресурсов РК представило подробный доклад о ходе выполнения международных обязательств по защите морской среды Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.

С докладом выступил вице-министр Мэлс Ошурбаев на заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользования.

По его словам, Казахстан является активным участником Тегеранской конвенции — международного соглашения, направленного на охрану экосистемы Каспия. На сегодняшний день республикой ратифицированы четыре протокола к Конвенции, включая документы о реагировании на нефтяные разливы, защите от загрязнения с суши и сохранении биоразнообразия.

Одной из приоритетных задач Министерства является создание эффективной системы мониторинга состояния моря. Ведется работа по согласованию Программы мониторинга окружающей среды, а также разрабатывается карта экологической чувствительности в казахстанском секторе Каспия. Эти меры позволят оперативно реагировать на экологические угрозы, включая нефтяные разливы.

Особую тревогу вызывает продолжающееся обмеление Каспийского моря. По данным "Казгидромет", уровень воды может опуститься до критической отметки минус 33 метра к 2050 году. В связи с этим в 2024 году был создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря. Его задачами станут научные исследования, мониторинг и международное сотрудничество. В настоящее время ожидается решение правительства по финансированию Института.

Также продолжается работа по созданию постоянного Секретариата Тегеранской конвенции. Казахстан выступил инициатором учреждения структуры на ротационной основе, подготовил проект соглашения и предложил провести второе заседание экспертной группы в июне в Астане.

Кроме того, совместно с международными партнерами Казахстан планирует участие в проектах, направленных на восстановление экосистемы моря. Один из таких проектов с участием ГЭФ предусматривает грантовое финансирование на сумму $12 млн. Параллельно ведется работа по подготовке отдельного национального проекта на $8 млн, а также обсуждается возможное привлечение $10 млн из Адаптационного фонда для защиты побережья.