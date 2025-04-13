Падение уровня Каспийского моря может привести к катастрофическим последствиям для одного из самых редких и уязвимых животных региона — каспийского тюленя. Новое исследование, проведённое под руководством Университета Лидса, предупреждает: даже при умеренном потеплении уровень воды в Каспии может снизиться на 5–10 метров, а при неблагоприятном сценарии — до 21 метра к концу века, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу университета.

"Уже сейчас популяция каспийского тюленя находится под серьёзной угрозой, но продолжающееся обмеление моря может лишить этих животных последних шансов на выживание", — отметил доктор Эльчин Мамедов из Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Каспийский тюлень, занесённый в Красную книгу и признанный Международным союзом охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения, ежегодно выводит потомство на льдинах в северной части моря. Однако исследование показало: снижение уровня воды даже на 5 метров может сократить зону обитания для рождения щенков на 81%. При дальнейшем падении уровня воды животные полностью лишатся доступа к привычным местам отдыха и размножения.

Учёные предупреждают: существующие охраняемые зоны, где ещё остались условия для жизни тюленей, могут просто исчезнуть вместе с отступающей водой. Образование новых островов возможно, но их пригодность для животных пока под вопросом.

Ранее каспийские тюлени уже пострадали от загрязнения, рыболовных сетей и климатических изменений. Сейчас же перед ними стоит угроза, сравнимая по масштабам с исчезновением Аральского моря, последствия которого до сих пор ощущаются в регионе.

По данным исследования, без срочных и скоординированных действий международного сообщества, уже в ближайшие десятилетия каспийский тюлень может остаться без среды обитания. Учёные призывают к пересмотру охранной политики, созданию гибких природоохранных зон и активной защите популяции. Иначе один из символов Каспия может исчезнуть навсегда.