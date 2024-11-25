Каспийский трубопровод: нефтяное сотрудничество и символ дружбы

Около 30 лет назад между Казахстаном, Россией, Оманом и консорциумом международных нефтяных компаний было заключено соглашение о строительстве нефтепровода, который стал крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. На сегодняшний день это один из важнейших инвестиционных проектов на территории нашей страны. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с экспертом в нефтегазовой сфере, членом Общественного совета министерства энергетики РК Олжасом Байдильдиновым о том, что значит этот нефтепровод для Казахстана сегодня, и есть ли ему альтернативы.

Согласно договору о строительстве нефтепровода "Тенгиз–Тихорецк–Новороссийск", доля Казахстана в этом проекте составила 19%, России – 24%, Омана – 7%. Остальные 50% акций передавались частным нефтедобывающим компаниям: Chevron, British Gas, Agip, Mobil, "Лукойл", "Роснефть"/Shell, "Казахойл"/Amoco, Oryx. В обмен на такие условия эти компании должны были взять на себя обязательства полного финансирования строительства проекта первой очереди. Оператором по экспорту нефти стал Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК).

"Две главные вещи нужно знать про КТК: нефтепровод – самый быстрый и оптимальный по цене маршрут транспортировки казахстанской нефти в Европу. Он был построен для транспортировки большой нефти из Казахстана, в первую очередь, из Тенгизского месторождения, и это международный консорциум. Несмотря на агрессивную критическую риторику, которая была в казахстанских СМИ и у деятелей в прошлых годах, КТК – это не проект России и не проект Казахстана. Это проект международный. В акционерах этого консорциума значатся зарубежные компании, которые как раз таки добывают нефть в Казахстане. Идея маршрута любого нефтепровода всегда заключается в том, чтобы поставлять нефть, в данном случае из Казахстана, на мировые рынки. Нужно понимать, что по КТК идёт нефть "китов": это Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, где зарубежные инвесторы сами являются нефтедобывающими компаниями. Они транспортируют эту нефть по КТК, а затем эта нефть идёт на их же нефтеперерабатывающие мощности в Европе", – говорит Байдильдинов.

Через КТК Казахстан транспортирует 80% чёрного золота, добываемого на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Протяжённость нефтепровода составляет более 1,5 тысячи км, из которых 452 км проложено через Казахстан, остальное – через Россию. Мощность трубопровода – 67 млн тонн нефти в год. Благодаря ему нефть с запада нашей страны напрямую попадает в порт города Новороссийска, а после этого через Чёрное и Средиземное море доставляется на мировые рынки. По мнению эксперта, альтернативы КТК на сегодняшний день нет и вряд ли она появится в будущем.

"Любой морской нефтепровод должен быть рассчитан под объёмы нефти. Поскольку у нас эпоха большой нефти в Казахстане в целом заканчивается, после 2030-х годов у нас будет снижение добычи. Поэтому никакого альтернативного проекта быть не может. Это обусловлено тем, что сами добывающие компании – американские и европейские – являются акционерами КТК. Поэтому все эти тезисы, лозунги, что нужно строить альтернативу, они под собой не имеют никакой логики. КТК был и остаётся одним из самых быстрых и комфортных по цене маршрутов транспортировки нефти из Казахстана", – объясняет Олжас Байдильдинов.

По его словам, проектирование проектов такого масштаба, как КТК, занимает как минимум 6-7 лет. Примерно к 2032 году, когда приступят к строительству нового нефтепровода, необходимость в нём отпадет. К этому времени в Казахстане значительно снизится объём добываемой нефти. Как известно, чёрное золото – исчерпаемый ресурс.

"Морской путь, о котором сейчас в Казахстане говорят, – через Каспийское море, далее БТД (Баку–Тбилиси–Джейхан) или железнодорожным транспортом до Чёрного моря, довольно дорогой. Если вы помните, то Тенгиз просчитывал этот маршрут и даже определённый объём прокачивал. Но, во-первых, он дорогой. Во-вторых, азербайджанская сторона не очень хотела принимать нашу нефть в нефтепровод БТД, потому что наша нефть более грязная, более тяжёлая, она ухудшала качество нефти марки "Азери Лайт" – этот сорт нефти дороже. И они, естественно, не хотели портить свою нефть, разбавлять её таким плохим качеством нефти из Казахстана. Поэтому все другие маршруты, помимо КТК, могут существовать на сегодняшний день как дополнительные, но никак не альтернативные", – считает эксперт.

Как рассказал генеральный директор Каспийского Трубопроводного Консорциума Николай Горбань, в 2024 году на 7% снизят объёмы транспортировки нефти. Отгрузка с месторождения Тенгиз предполагает снижение на 7,9 млна тонн, а с месторождения Кашаган – увеличение на 3,3 млн тонн нефти. К примеру, в 2023 году КТК прокачал рекордный объём нефти – через систему трубопровода казахстанской нефти прошло в 8,5 раза больше, чем российской.

Всего с 2001 года (с начала запуска нефтепровода) по 1 января 2024 года через нефтепроводную систему Тенгиз–Новороссийск на мировые рынки было поставлено более 888 млн тонн нефти.

За всё время существования КТК сталкивался с различными вызовами, особенно в последние годы, начиная с пандемии и заканчивая глобальными конфликтами с вытекающими из них масштабными экономическими санкциями.

"Международный состав консорциума позволяет ему не находиться под санкциями. И консорциум может свободно покупать оборудование и обслуживать его. В целом это довольно высокотехнологичный комплекс. КТК построен таким образом, что есть резервуары нефти. По-моему, порядка миллиона тонн можно хранить там. И затем с горы вот эта нефть спускается в море. Но опять-таки не возле берега расположены эти терминалы. Нефтяные танкеры заправляются в море на определённом удалении. И вот эти ВПУ действительно плавающие, они могут выдерживать шторма и так далее. Этот провод идёт по дну моря и вынесен за пределы для того, чтобы решать возможные экологические вызовы. При этом мы были и в окрестностях Новороссийска, действительно у компании нулевой сброс. То есть это означает, что нет никаких загрязнений, никаких запахов и так далее. Это очень большая работа руководства консорциума КТК, его персонала", – пояснил Олжас Байдильдинов.

В начале 2024 года КТК сообщал, что планирует увеличить выручку до 2,5 млрд долларов. При этом налоговые отчисления посчитали в 48 млрд тенге.