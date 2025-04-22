На заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользования прозвучало тревожное заявление о критическом состоянии Каспийского моря. Депутат Сергей Пономарёв в своём выступлении подчеркнул, что Казахстану принадлежит самая мелководная часть Каспия, и именно она сегодня стремительно теряет воду, передаёт BaigeNews.kz.

Обмеление моря грозит не только экологической, но и социальной катастрофой.

"Мы уже наблюдаем массовую гибель флоры и фауны. Сокращается численность каспийского тюленя, осетровых. Загрязнение нефтью и промышленными стоками превратило море в рассадник инфекций", — отметил Пономарёв.

Кроме ущерба природе, ухудшается и здоровье населения прибрежных регионов. В Атырауской и Мангистауской областях фиксируется рост онкологических заболеваний и снижение продолжительности жизни. По оценке экспертов, к 2040 году Казахстан может столкнуться с переселением до 5 миллионов экологических мигрантов.

Депутат напомнил, что Президент Токаев поручил создать научный институт для изучения Каспия, однако структура пока не функционирует.

"Время уходит. Мы не можем больше откладывать. Необходима система научного мониторинга и совместные меры с прикаспийскими государствами. Иначе Каспий станет токсичной лужей без рыбы, животных и людей", — предупредил он.

Мажилисмен также призвал активнее включить в процесс Министерство иностранных дел, чтобы наладить международное сотрудничество по спасению крупнейшего замкнутого водоема планеты.

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов РК представило подробный доклад о ходе выполнения международных обязательств по защите морской среды Каспийского моря.