Каспий окрасился в кроваво-красный цвет в Актау
Природное явление местные жители запечатлели, прогуливаясь по побережью.
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Побережье Каспийского моря окрасилось в красный цвет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Кадры с окрасившимся в красный цвет Каспийским морем распространились в социальных сетях. Необычный вид побережья не оставил равнодушными жителей и гостей региона.
Подобное заметили и жители села Акшукур.
Ясность в дело внес руководитель НПУ "Эко Мангистау" Кирилл Осин.
"Это явление происходит каждый год. Такой окрас воде придают диатомовые водоросли. Видимо, из-за сильной разницы температур. Для экологии это безвредно", - заверил эксперт.
Специалисты из департамента экологии Мангистауской области даже взяли пробы воды, чтобы убедиться в том, что водоему ничего не угрожает.
"Экологи Мангистауской области 12 февраля текущего года взяли пробу морской воды из-за красной окраски Каспийского моря. В рамках исследования проводится анализ наличия или отсутствия в составе морской воды химических веществ и нефтепродуктов. Результат будет сообщен дополнительно. Отметим, что кадры с таким явлением ежегодно распространяются в социальных сетях", - сообщили в ведомстве.
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