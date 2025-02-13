Побережье Каспийского моря окрасилось в красный цвет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Кадры с окрасившимся в красный цвет Каспийским морем распространились в социальных сетях. Необычный вид побережья не оставил равнодушными жителей и гостей региона.

Подобное заметили и жители села Акшукур.

Ясность в дело внес руководитель НПУ "Эко Мангистау" Кирилл Осин.

"Это явление происходит каждый год. Такой окрас воде придают диатомовые водоросли. Видимо, из-за сильной разницы температур. Для экологии это безвредно", - заверил эксперт.

Специалисты из департамента экологии Мангистауской области даже взяли пробы воды, чтобы убедиться в том, что водоему ничего не угрожает.